Виталий Кличко: Я бы не хотел боксировать против Устинова

16 июня 2010, 15:27

26 июня 2010 года в одесском Дворце cпорта обладатель титула Чемпиона Европы по версии Европейской боксерской ассоциации белорус Александр Устинов проведет защиту пояса в поединке против опытного итальянского супертяжа Паоло Видоца. Настоящую «Битву титанов» подарят поклонникам бокса компания братьев Кличко международный бренд Nemiroff и медиагруппа «Интер». Подробности сообщила «СПОРТглавреду» Ирина Дацюк - пресс-секретарь Виталия Кличко. Александр Устинов – боксер промоутерской компании братьев Кличко «K2 Promotions». Спортсмен провел 20 боев, в которых одержал 20 побед, 16 из них - нокаутом (20-0-0, 16 КО).Наиболее знаменательные и важные победы в своей карьере, 33-летний спортсмен завоевал в последние полтора года во время своих выступлений в андеркардах боев братьев Кличко. Сегодня на пресс-конференции, посвященной «Битве титанов» в Одессе, Устинов пообещал всем любителям бокса победу в предстоящем поединке против супертяжа Паоло Видоц: «Видоц никогда не отступает. Это не только его преимущество. Я буду это использовать в своей победной тактике. Мы готовимся к этому бою очень серьезно, так как мой соперник имеет очень хорошее число побед. В подготовке мне помогали Андрей Руденко, Вячеслав Глазков. Стать Чемпионом мира в тяжелом весе - это моя цель в профи-боксе, моя мечта. Наверное, после того, как разберусь с Видоцом, надо будет посылать телеграмму Кличко» Напомним, что Александр Устинов уже встречался в ринге с Кличко-старшим. Это были спарринг-рануды во время подготовки Виталия к поединку против Джамиля Макклайна. В ответ на такой «вызов» со стороны своего подопечного, Виталий Кличко сказал: - Я бы не хотел боксировать против Устинова. Но думаю, в ближайшее время он будет отстаивать титул чемпиона мира. Александр – один из лучших бойцов компании «K2 Promotions», он не знал горечи поражений и двигается только вперед. Уверен, что 26 июня нас ждет очень жаркий вечер. Купальный сезон в Одессе уже открыт. А мы 26 июня открываем спортивный летний сезон. Александр Красюк, генеральный директор «K2 Promotions» добавил: «В Одессе уже проводился поединок за титул интерконтинентального чемпиона, здесь были именитые спортсмены, звезды профессионального спорта. Поэтому Одессу смело можно назвать не только центром европейского бокса, но и мирового. 26 июня нас ждет уникальный поединок - в ринге встретятся два супертяжа, которые никогда не дают задний ход, а идут только вперед. Мы увидим захватывающий бой, в котором 2 спортсмена общей массой в 260 килограмм одновременно будут работать на победу», Между тем, соперник подопечного братьев Кличко имеет другие планы на окончание этого поединка. Пауло Видоц по прозвищу «Гладиатор» и «Титановая челюсть» приедет в Одессу только лишь за победой. Долгое время он владел титулом чемпиона Европы. За свою карьеру 39-летний итальянец встретился с множеством сильных европейских супертяжей, боксировал с Николаем Валуевым, Владимиром Вирчисом, Альбертом Сосновски, Мэттом Скелтоном , Тимо Хоффманом, Майклом Спроттом и Ченгизом Кочем. В этот же вечер, 26 июня, известный львовский полусредневес Виктор Плотников (23-1-0, 11 КО) будет защищать титул чемпиона Европы (EBA) в своей весовой категории (до 66,6 кг) и проведет бой с опытным датчанином Кристианом Бладтом (35-10-2,11 KO). В андеркарде турнира выступят: Мамед Ядгаров, Александр Спирко, Валентин Головко, Артем Айвазиди, Дмитрий Никулин и Алик Муртазалиев.

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