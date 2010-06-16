Чемпионат Украины. Результаты жеребьевки календаря сезона 2010/2011

Сегодня, 16 июня, в Доме футбола состоялась жеребьевка календаря чемпионата Украины сезона 2010/2011 гг. Согласно его результатам, расписание матчей чемпионата выглядит следующим образом: 1 ТУР 1. Заря - ПФК Севастополь 2. Арсенал - Металлург З 3. Шахтер - Кривбасс 4. Днепр - Карпаты 5. Волынь - Ворскла 6. Ильичевец - Металлург Д 7. Оболонь - Динамо 8. Таврия - Металлист 2 ТУР 9. Заря - Арсенал 10. Динамо - Таврия 11. Металлург Д - Оболонь 12. Ворскла – Ильичевец 13. Днепр - Волынь 14. Кривбасс - Карпаты 15. Металлург З - Шахтер 16. ПФК Севастополь - Металлист 3 ТУР 17. Арсенал - ПФК Севастополь 18. Шахтер - Заря 19. Карпаты - Металлург З 20. Волынь - Кривбасс 21. Ильичевец - Днепр 22. Оболонь - Ворскла 23. Таврия - Металлург Д 24. Металлист - Динамо 4 ТУР 25. Заря - Карпаты 26. Арсенал - Шахтер 27. Металлург Д - Металлист 28. Ворскла - Таврия 29. Днепр - Оболонь 30. Кривбасс - Ильичевец 31. Металлург З - Волынь 32. ПФК Севастополь - Динамо 5 ТУР 33. Шахтер - ПФК Севастополь 34. Карпаты - Арсенал 35. Волынь - Заря 36. Ильичевец - Металург З 37. Оболонь - Кривбасс 38. Таврия - Днепр 39. Металлист - Ворскла 40. Динамо - Металлург Д 6 ТУР 41. Заря - Ильичевец 42. Арсенал - Волынь 43. Шахтер - Карпаты 44. Ворскла - Динамо 45. Днепр - Металлист 46. Кривбасс - Таврия 47. Металлург З - Оболонь 48. ПФК Севастополь - Металлург Д 7 ТУР 49. Карпаты - ПФК Севастополь 50. Волынь - Шахтер 51. Ильичевец - Арсенал 52. Оболонь - Заря 53. Таврия - Металлург З 54. Металлист - Кривбасс 55. Динамо - Днепр 56. Металлург Д - Ворскла 8 ТУР 57. Заря - Таврия 58. Арсенал - Оболонь 59. Шахтер - Ильичевец 60. Карпаты - Волынь 61. Днепр - Металлург Д 62. Кривбасс - Динамо 63. Металлург З - Металлист 64. ПФК Севастополь - Ворскла 9 ТУР 65. Волынь - ПФК Севастополь 66. Ильичевец - Карпаты 67. Оболонь - Шахтер 68. Таврия - Арсенал 69. Металлист - Заря 70. Динамо - Металлург З 71. Металлург Д - Кривбасс 72. Ворскла - Днепр 10 ТУР 73. Заря - Динамо 74. Арсенал - Металлист 75. Шахтер - Таврия 76. Карпаты - Оболонь 77. Волынь - Ильичевец 78. Кривбасс - Ворскла 79. Металлург З - Металлург Д 80. ПФК Севастополь - Днепр 11 ТУР 81. Ильичевец - ПФК Севастополь 82. Оболонь - Волынь 83. Таврия - Карпаты 84. Металлист - Шахтер 85. Динамо - Арсенал 86. Металлург Д - Заря 87. Ворскла - Металлург З 88. Днепр – Кривбасс 12 ТУР 89. Заря - Ворскла 90. Арсенал - Металлург Д 91. Шахтер - Динамо 92. Карпаты - Металлист 93. Волынь - Таврия 94. Ильичевец - Оболонь 95. Металлург З - Днепр 96. ПФК Севастополь - Кривбасс 13 ТУР 97. Оболонь - ПФК Севастополь 98. Таврия - Ильичевец 99. Металлист - Волынь 100. Динамо - Карпаты 101. Металлург Д - Шахтер 102. Ворскла - Арсенал 103. Днепр - Заря 104. Кривбасс - Металлург З 14 ТУР 105. Заря - Кривбасс 106. Арсенал - Днепр 107. Шахтер - Ворскла 108. Карпаты - Металлург Д 109. Волынь - Динамо 110. Ильичевец - Металлист 111. Оболонь - Таврия 112. ПФК Севастополь - Металлург З 15 ТУР 113. Таврия - ПФК Севастополь 114. Металлист - Оболонь 115. Динамо - Ильичевец 116. Металлург Д - Волынь 117. Ворскла - Карпаты 118. Днепр - Шахтер 119. Кривбасс - Арсенал 120. Металлург З – Заря 16-30 туры являются повторением соответственно 1-15 туров или меняется хозяин поля. Поединки первого тура будут сыграны 9-10 июля. Непосредственно какие матчи и в какие дня будут проводиться, станет известно не позднее, чем за 21 день до базового дня тура.