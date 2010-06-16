ФИФА может увеличить дисквалификацию форварда Австралии

ФИФА может увеличить дисквалификацию нападающего сборной Австралии Тима Кэхилла, получившего красную карточку в матче с командой Германии (0:4), с одного до двух матчей, сообщает AP. В связи с этим глава Федерации футбола Австралии Бен Бакли отправил в ФИФА письмо, в котором попросил, чтобы организация не стала применять какие-либо дополнительные санкции по отношению к игроку. Также Бакли отметил, что полузащитник сборной Германии Бастиан Швайнштайгер, на котором сфолил Кэхилл, после матча сказал удалённому австралийцу, что он незаслуженно получил красную карточку, так как его нарушение не было настолько грубым.