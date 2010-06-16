Болид «Ред Булл» может появиться в компьютерной игре

Болид «Ред Булл» может появиться в новой версии компьютерной игры Gran Turismo компании Sony, которая поступит в продажу в ноябре 2010 года, сообщает Pitpass. В трейлере игры, показанном на компьютерной выставке E3, которая проходит в эти дни в Лос-Анджелесе, появился пилот австрийской команды Себастьян Феттель, а также технический директор Эдриан Ньюи, кроме того, был воссоздан интерьер штаб-квартиры Red Bull Technology, где производятся машины «Ред Булл» и «Торо Россо». Если партнерство между компанией Sony и австрийской конюшней окажется более глубоким, в игре может появиться и болид «Ред Булл», который станет второй машиной «Формулы-1» после «Феррари», которая появлялась в предыдущей версии.