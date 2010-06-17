«Ювентус» ищет замену Буффону

«Ювентус» начал поиски нового вратаря в связи с травмой, полученной на чемпионате мира в ЮАР основным голкипером команды Джанлуиджи Буффоном, информирует Gazzetta dello Sport. Буффон, защищающий цвета сборной Италии, был вынужден покинуть поле в перерыве матча с Парагваем. Медицинский штаб итальянской команды диагностировал у футболиста грыжу межпозвоночного диска, которая, возможно, потребует операции и последующего длительного восстановления. По этой причине «Ювентус» приступил к поиску замены одному из лучший вратарей мира, основным кандидатом на которую является футболист «Милана» Марко Сторари.