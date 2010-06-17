Хоккей. Шлем Гашека выставили на аукцион

В Чехии на онлайн-аукцион выставили шлем знаменитого вратаря Доминика Гашека, сообщает Sport.cz. В выставленном на торги шлеме голкипер выступал в сезоне-2009/10 в составе чешского клуба "Пардубице", который стал чемпионом страны. Начальная цена лота составляла тысячу чешских крон (около 40 евро), однако продажа шлема вызвала такой интерес, что к вечеру 16 июня за принадлежащий Гашеку элемент вратарской защитной экипировки предложили уже более 135 тысяч крон (около пяти тысяч евро). Аукцион завершится 24 июня. Вырученные от продажи шлема деньги будут направлены на благотворительные цели. 7 июня олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек, который провел большую часть карьеры в НХЛ, подписал контракт с московским "Спартаком", выступающим в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Соглашение 45-летнего вратаря со столичной командой рассчитано на один год.