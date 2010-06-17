Виталий Кличко: Я сделал Валуеву такое финансовое предложение!

Украинский супертяжеловес Виталий Кличко заявил о том, что вновь решил возобновить переговоры с Николаем Валуевым. «Я сделал Валуеву такое финансовое предложение, какого ему никто никогда не делал, но реакции не последовало. У меня есть подозрения, что он просто не хочет по каким то причинам», – отметил Виталий Кличко, передает «Корреспондент». Кличко заявил, что ему непонятны причины, по которым россиянин не хочет принять вызов на поединок за звание самого сильного человека в мире. «Если в ближайшее время он не даст ответ, то бой состоится с ближайшим боксером в очереди по рейтингу», - добавил боксер. Также Виталий высказал свое мнение о чемпионе WBA Дэвиде Хэе: «Он напоминает мне маленькую собачку, которая лает, а потом поджимает хвост, когда дело доходит до подписания контракта». Напомним, что в прошлый раз переговоры Кличко и Валуева сорвались из-за не согласованности финансовых вопросов между сторонами.