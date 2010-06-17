Мишель Платини встал на защиту наставника сборной Франции

Президент УЕФА Мишель Платини поддержал главного тренера сборной Франции Раймона Доменека. «Матч с Уругваем команда не проиграла. Но ведь впереди еще две игры, и все может измениться. Я считаю, что Раймон Доменек хороший специалист и ему не нужно мешать», - сказал глава УЕФА. «Франции нужны люди с новыми идеями? Как бы вы не смотрели на футбол – мяч от этого не станет квадратным. Все уже давным-давно придумано. Какая уж тут может быть свежесть? Любая новая идея – это хорошо отстиранная старая. Желательно ее еще покрасить краской поярче... Главное для тренера – найти с командой общий язык и научиться настраивать команду на решающие матчи. Раймон хороший психолог, и если у него что-то не получается, это не значит, что надо рубить с плеча и заниматься сменой декораций. Вот объясните мне – почему не уволили Марадону после поражения от Боливии – 1:6 в отборочном цикле?», - добавил Платини. «Доменек – классный специалист с интересными идеями. Его оружие – футболисты, которыми на сегодня располагает Франция. Других игроков у нас нет. Значит, надо пытаться выигрывать с этими», – рассказал Платини «Российской газете», передает Sports.ru. Напомним, что ранее в адрес главного тренера сборной Франции поступало немло критики со стороны его соотечественников, в частности от Зинедина Зидана. Свой очередной матч на чемпионате мира французы проведут сегодня против сборной Мексики.