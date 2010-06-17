Табарес: Убежден, Уругвай может выиграть чемпионат мира

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес после победы над ЮАР (3:0) в группе А заявил, что его команде по силам стать чемпионом мира. «Мы убеждены в том, что сможем выиграть чемпионат мира, - цитирует Табареса «РИА«Новости». - Но мы должны играть очень хорошо каждый раз. Одержать такую победу над сборной хозяев, поддерживаемой болельщиками, было нелегко». Признанный лучшим игроком матча, автор двух голов Диего Форлан отметил, что, «играя впереди, я люблю забивать голы, но для меня очень важна победа команды». Наставник хозяев турнира Карлос Альберто Паррейра, в свою очередь, назвал арбитра матча, швейцарского рефери Массимо Бузакку «худшим судьей здесь». «Я надеюсь, что я больше не увижу его лицо в любой игре», - добавил Паррейра. Бузакка удалил вратаря африканцев Итумеленга Кхуне за фол против Луиса Суареса, после чего Форлан на 80-й минуте реализовал пенальти, забив второй мяч и лишив ЮАР надежд на благоприятный исход встречи. Уругвай с четырьмя очками лидирует в группе А, а хозяева мундиаля с одним баллом замыкают таблицу.