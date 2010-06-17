Легендарный теннисист в 42 года возобновит карьеру

Экс-первая ракетка мира 42-летний Томас Мустер в среду объявил о возобновлении своей профессиональной карьеры после 11-летнего перерыва. Чемпион «Ролан Гаррос»-95 принял специальное приглашение от организаторов грунтового турнира категории «Челленджер» в Брауншвейге (Германия), который стартует 28 июня. По словам самого спортсмена, он намерен принимать участие и в других соревнованиях в нынешнем сезоне. «Я по-прежнему люблю теннис и люблю играть в него. Я не буду ставить перед собой слишком высоких целей, но постараюсь показать свой самый лучший теннис. Посмотрим, что из этого выйдет. При упорной работе и правильном настрое - возможно очень многое», - цитирует Томаса NEWSru.com со ссылкой на GoTennis. Томас Мустер, признанный мастер по игре на грунте, за свою профессиональную карьеру завоевал 44 титула в одиночном разряде.