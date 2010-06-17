Касьянов побеждает в Кладно, Йосипенко - третья

В чешском городке Кладно прошел традиционный, четвертый по счету турнир многоборцев TNT-FORTUNA, который входит в серию IAAF Combined Events Challenge. Украинские многоборцы возвращаются из Чехии с двумя наградами. В мужском многоборье на первом виде программы снялись с соревнований два главных претендента на победу: рекордсмен мира чех Роман Шебрле и олимпийский чемпион американец Брайян Клей. Впрочем, после провала в Гётцисе вполне реабилитировался Алексей Касьянов. Запорожский многоборец захватил лидерство еще в первый день и уступил его только перед последним видом, выпустив впереди себя ямайчанина Мориса Смита. Однако превосходный результат на дистанции 1500 метров позволил Алексею вернуться на первую позицию. По итогам десяти видов Касьянов набрал свой лучший результат сезона 2010 года - 8381очко. (Личный рекорд Алексея 8479 очков) На видах серебряный призер зимнего чемпионата Европы-2009 года показал следующие результаты: (100м - 10.69 - 931очко; длина - 7м79см - 1007очков; ядро - 15м24см - 804очка; высота - 2.00м - 803очка, 400м - 48.07сек - 906очков; 110м с / б - 14.24сек - 944очка; диск - 47м03см - 809очков; шест - 4м70см - 819 очков; копье - 50м78см - 600очков; 1550м - 4:27.93 - 758очков) В беге на 100м, прыжках в длину и на дистанции 400 метров Касьянов показал лучшие результаты среди участников турнира, а в беге на 110 метров с барьерами установил личный рекорд. Вслед за украинским десятиборцев в Кладно финишировали бронзовый призер зимнего чемпионата мира в Дохе россиянин Алексей Дроздов - 8246 и канадец Джеми Еджети-Нельсон, который превзошел свой предыдущий рекорд почти на 350 очков, набрав в итоге 8239 пунктов. В женском семиборье Анна Мельниченко, которая лидировала после первого дня турнира не смогла удержаться ни на первой позиции, ни в тройке призеров. Набрав в итоге 6045 очков спортсменка из Кременчуга финишировала четвертой. По видам Анна показала следующие результаты: (100мз / б - 13.71сек - 1020оч; высота - 1м84см - 1029оч; ядро - 12м67см - 706оч; 200м - 24.74сек - 911оч; длина - 6м27см - 934оч; копье - 35м21см - 576оч; 800м - 2:16.72 - 869оч) Впрочем, в призовую тройку попала Людмила Йосипенко. Отсоревновавшись первый день на четвертой позиции, броварчанка неплохо прошла три последних вида. В итоге обладательница пятого места на берлинском чемпионате мира набрала 6142очка и только 40 пунктов проиграла россиянке Марии Гончаровой, которая финишировала второй. На видах Йосипенко показала следующие результаты: (100мз / б - 13.84сек - 1001оч; высота - 1м78см - 953оч; ядро - 12м50см - 694оч; 200м - 24.76сек - 909оч; длина - 6м22см - 918оч; копье - 49м04см - 842оч; 800м - 2:19.88 - 825оч) Победу в соревнованиях семиборок получила Чешка Елижка Клучинова - 6268очок. Людмила Якушева, Официальный сайт ФЛАУ