Серена Уильямс: У нас дома куда ни посмотришь, везде уимблдонские трофеи

Первая ракетка мира американка Серена Уильямс в преддверии «Уимблдона», где ей предстоит защита титула, рассказала о своем отношении к турниру, Англии и Тайгеру Вудсу. «По-моему, люди стали лучше понимать меня после того, как в прошлом году вышла моя книга. Я человек. Я не бог. Я совершаю ошибки. Люди, которые видят меня на корте, считают меня очень серьезной. Но большую часть времени я совершенно другая. Я постоянно шучу и смеюсь. Моя проблема даже в том, что за пределами корта меня не воспринимают всерьез. Я молюсь за всех, кого коснулась ситуация вокруг Тайгера Вудса. Им очень не повезло, и я надеюсь, что никогда не окажусь на месте Элин. На месте Тайгера я точно не окажусь. Очень надеюсь, что у них все наладится. Как-то я прочитала, что Тайгер выиграл 14 мэйджоров, и подумала: «Ага, у меня есть шанс!» Я всегда хотела сравняться с ним, он потрясающий. Я обожаю Англию. Мне всегда там нравилось, и надеюсь, публика относится ко мне хорошо. Там очень приятные люди, никто к тебе не пристает и не охотится за автографом. Это единственное место на земле, где всем хорошо и все расслаблены. Я часто вижу, как на меня смотрят, или слышу, как обо мне шепчутся, но когда я оборачиваюсь, никто ничего не говорит. Это круто. У нас дома куча уимблдонских трофеев. Они везде. Куда ни посмотришь: «Ой, вот еще один». Мы вообще никогда не считали трофеи. На днях в twitter я спросила: «Кто-нибудь знает, сколько турниров «Большого шлема» я выиграла?» Я правда не помнила, а идти в «Википедию» не хотелось, так что я решила спросить. Было смешно, но я не придуривалась. Возможно, если бы я пару раз не сплоховала, у нас с Винус было бы поровну побед на «Уимблдоне». Но я не жалуюсь и на свои три. Как вообще можно на такое жаловаться? Каждый раз, когда я приезжаю на «Уимблдон», поражаюсь тамошней атмосфере. Там все особенное, неповторимое, и ты чувствуешь, что это элита. Хотя трава не самое мое любимое покрытие. Люди этому удивляются, но это так. На траве всегда много непредсказуемых отскоков и все в таком духе. Я не переживала, что не могла играть в этом году. Я наслаждалась каждой секундой без тенниса, каждый день ходила на каблуках, была на седьмом небе. Мне все нравилось потому особенно, что я знала, что долго это не продлится. Да, я обожаю маникюр. Постоянно им занимаюсь. На «Уимблдон» обычно делаю белые ногти. Люблю вписываться в атмосферу», – приводит слова Уильмс-младшей издание Telegraph. sports.ru