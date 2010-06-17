ЧМ-2010. Групповой этап. Группы А и В

ЧМ-2010. Групповой этап. Группы A, B. Аргентина играет с Южной Кореей, Греция – с Нигерией, Франция – Мексика ЧМ-2010 ЮАР Групповой этап Группа A Франция – Мексика 17 июня. «Петер Мокаба», 21.30. ЮАР – Уругвай – 0:3 (0:1, 0:2) Голы: 0:1 – Форлан (24), 0:2 – Форлан (80, пенальти), 0:3 – А. Перейра (90+5). ЮАР: Кхуне, Гакса, Мокуна, Кхумало, Масилела, Лечолоньяне (Морири, 57), Дикгасой, Модисе, Пиенар (Джозеф, 79), Тшабалала, Мфела. УРУГВАЙ: Муслера, Макси, Лугано, Годин, Фусиле (Фернандес, 71), А. Перейра, Аревало Риос, Перес (Гаргано, 90), Форлан, Кавани (Фернандес, 90), Суарес. Предупреждения: Пиенар (6), Дикгасой (43). Удаление: Кхуне (76). 16 июня. «Лофтус Версфелд», 21.30. Судья: Массимо Бузакка. Группа B Аргентина – Южная Корея 17 июня. «Соккер Сити», 14.30. Судья: Франк де Блекере. Греция – Нигерия 17 июня. «Соккер Сити», 17.00.