Вратаря сборной Испании шокировала его девушка

После поражения от Швейцарии в первом матче на чемпионате мира со счетом 0:1 голкипер сборной Испании Икер Касильяс испытал ещё несколько неприятных минут в прямом эфире телеканала Telecinco. Интервью у кромки поля у футболиста брала его девушка Сара Карбонеро, работающая телерепортёром. Как сообщает BBC, во время послематчевого интервью она спросила: «Как вы умудрились так провалиться?» В ответ смущенный и шокированный Касильяс лишь пробормотал: «Не знаю, что сказать. Не знаю, какие последствия будет иметь это поражение. Все очень расстроены».