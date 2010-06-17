Марадона: Платини думает, что он лучше всех. А Пеле пора в музей.

Тренер сборной Аргентины Диего Марадона посоветовал Пеле и Мишелю Платини, выступившим накануне с критикой в его адрес, поменьше болтать. С таким заявлением Марадона выступил, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции перед матчем Аргентина - Южная Корея. Напомним, что в среду, 16 июня, бразильский футболист назвал назначение Марадоны тренером ошибкой и заявил, что тот согласился возглавить сборную потому, что нуждался в деньгах. «Я не удивлен. Вообще Пеле пора в музей», - заявил в ответ на это Марадона. Что касается французского футболиста и тренера Мишеля Платини, то он некоторое время назад заявил, что Марадона - великий футболист, но плохой тренер. «Что до Платини, то я тоже не удивлен. Наши отношения никогда не были близкими. Мы ведь знаем, что собой представляют французы, а Платини француз и думает, что он лучше всех», - сообщил аргентинский тренер журналистам, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на AFP. Также Марадона заявил, что «нехватка» голов на турнире его не смущает. Одной из причин этого он назвал тот факт, что команды хорошо готовятся к матчам и изучают соперников. «Есть еще один момент - это мяч «Джабулани», но о нем я не хочу говорить, потому что все вокруг только об этом и говорят. Это важно, и мяч играет определенную роль, и я бы попросил Пеле и Платини выйти на поле и попробовать поиграть этим мячом, вместо того чтобы болтать обо мне всякое», - заявил Марадона. Марадона также выразил уверенность в победе его команды над Южной Кореей в матче, который состоится в четверг, 17 июня. «При всем уважении у вас нет Лионеля Месси», - заявил аргентинец в ответ на вопрос корейского журналиста.