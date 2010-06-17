Теннис. На Уимблдоне запретили вувузелы

Организаторы Уимблдонского турнира запретили болельщикам, которые собираются посетить матчи соревнования, приносить с собой вувузелы, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на BBC News. «У нас есть специальный перечень запрещенных на Уимблдоне предметов. В него среди прочих попали и вувузелы. Так что мы будем пресекать попытки болельщиков пронести на трибуны эти дудки», - пояснили в оргкомитете Уимблдона. Традиционные африканские дудки попали в список запрещенных к использованию на теннисном турнире предметов наряду с клаксонами и трещотками. Болельщики на теннисных турнирах, в том числе и на Уимблдоне, обычно ведут себя не так, как зрители на других спортивных мероприятиях. Так, поклонники тенниса стараются вести себя тихо и не отвлекать игроков от поединка. Организаторы Уимблдона просят посетителей турнира сохранять тишину и стараться не передвигаться по трибунам во время матча. Вувузелы стали популярными среди поклонников спорта сразу после начала чемпионата мира по футболу в ЮАР. Каждый матч чемпионата сопровождается оглушительным звуком этих дудок, что вызывает возмущение у игроков, зрителей и комментаторов телетрансляций, а также журналистов. Однако несмотря на то, что звук вувузел многих раздражает, ФИФА разрешила футбольным болельщикам приносить дудки на матчи ЧМ. Тем не менее, за пределами ЮАР вувузелы постепенно начали запрещать. Например, южноафриканские дудки запретили использовать на массовых мероприятиях в Германии и на некоторых спортивных состязаниях в Великобритании.