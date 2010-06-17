ФИФА не станет ужесточать наказание форварду сборной Австралии

Пресс-атташе ФИФА Николя Майно сообщил о том, что дополнительных санкций в отношении полузащитника сборной Австралии Тима Кэхилла применено не будет. Футболист получил автоматическую дисквалификацию на один матч за красную карточку, вынесенную ему в игре со сборной Германии. Предполагалось, что ФИФА может ужесточить наказание Кэхилла, но, как сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на АР и слова Майно, этого не произошло. Таким образом, Кэхилл пропустит встречу со сборной Ганы, но сможет выйти на поле в поединке с сербской командой.