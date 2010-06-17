Теннис. Тренер Жюстин Энен не верит в ее успех на Уимблдоне

Наставник бывшей первой ракетки мира Жюстин Энен считает, что выиграть Уимблдон и осуществить мечту бельгийке не удастся. Карлос Родригес считает, что у бельгийки практически нет шансов на успех на Уимблдоне, передает Tennis.ua. Тренер экс-первой ракетки мира бельгийки Жюстин Энен Карлос Родригес скептически относится к шансам своей подопечной на удачное выступление на Уимблдоне. «Жюстин не является фаворитом Уимблдона в этом году. У нее есть шанс, но девушки, которые будут с ней соперничать, выглядят более предпочтительно. Я хотел бы ошибаться, но Энен пока рано играть на высочайшем уровне. Когда она пробилась в финал Australian Open, все поверили в возвращение королевы, но я знал, что не всё так просто», - сказал Родригес. Напомним, что бельгийская теннисистка, которая в свое время была первой ракеткой мира, два года назад объявила о завершении своей теннисной карьеры, однако перед стартом сезона-2010 передумала и возобновила выступления.