Калиниченко: Если бы не футболки «скуадры адзурры», не понял бы, кто на поле

Полузащитник «Днепра» Максим Калиниченко раскритиковал футболистов сборной Италии за игру в матче группового этапа ЧМ-2010 против Парагвая (1:1). «Не самое позитивное мнение сложилось об итальянцах, которые не играют, а мучаются. Если бы не футболки «скуадры адзурры», не понял бы, кто на поле. Хотя особо и не рассчитывал, что подопечные Марчелло Липпи будут показывать искрометный футбол. Видимо, сказывается смена поколений и то, что итальянский чемпионат переживает не лучшие времена. Я за ним особо не слежу, но мнение сложилось устойчивое. Кстати, непонятной выглядела замена в перерыве основного стража ворот итальянцев Джанлуиджи Буффона. Наверное, у него проблемы со здоровьем. Ведь с пропущенным голом замену никак нельзя связать. В этом случае провинились другие. Нет, не Фабио Канаварро, который оказался в эпицентре эпизода. Виноват тот, кто упустил футболиста сборной Парагвая, набегавшего на мяч. Это, вероятно, Даниэле Де Росси, который потом пытался как-то оправдаться. Пока не вижу, кто может выиграть чемпионат мира. Англичане имеют неплохой подбор исполнителей и в целом уверенно провели встречу с американцами, но нелепый гол перечеркнул все усилия. Может, раскочегарятся бразильцы или аргентинцы. Большие ожидания возлагаю на сборную Испании. Впереди еще много времени. Дай Бог, чтобы медленно запрягали, да быстро ехали», – цитирует Калиниченко портал «Динамо Киев от Шурика» со ссылкой на «Спорт-Экспресс в Украине».