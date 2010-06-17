Болельщиками сборной КНДР на ЧМ оказались… китайские актеры

Часть болельщиков сборной КНДР по футболу, поддерживавших команду во время матча чемпионата мира против Бразилии (1:2), оказалась группой китайских актеров. Услуги актеров предоставила китайская фирма China Sports Management Group по просьбе Спорткомитета КНДР. На игре с Бразилией присутствовало около ста китайских актеров. Они были с флагами КНДР и шарфами расцветки этой команды и поддерживали северокорейских футболистов на протяжении всего матча. Всего Спорткомитет КНДР предоставил китайской фирме около тысячи билетов на игры ЧМ-2010, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на испанскую газету Marca. Большинство китайских болельщиков на чемпионате мира поддерживают азиатские команды, главным образом, КНДР и Южную Корею. Кроме того, китайцы болеют за Бразилию, Аргентину и Испанию. Сборная Китая в финальный турнир ЧМ-2010 не попала.