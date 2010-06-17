Женщины назвали самых красивых футболистов чемпионата мира в ЮАР

Женщины пяти европейских стран назвали самых красивых футболистов чемпионата мира по футболу в ЮАР. Это вратари сборных Италии Джанлуиджи Буффон и Испании Икер Касильяс, а также полузащитник команды Франции Йоан Гуркюфф. Таковы данные опроса популярного французского женского сайта, передает радиостанция «Маяк». Главной неожиданностью опроса стал повышенный интерес женщин к мундиалю. Так, более 80% из них заявили, что следят за матчами чемпионата мира, а 34% отметили, что «испытывают эйфорию» от этого турнира. Наибольший интерес футбол вызывает у испанок и итальянок. При этом футбол привлекает женщин не только симпатичными игроками. 30% опрошенных заявили, что знают все футбольные правила наизусть, а 60% - «знают почти все». Однако не все свято верят в свои сборные. Так, француженки больше не верят в повторение успеха на чемпионате мира 1998 года. Гораздо более оптимистично настроены англичанки. А больше всех в свою сборную верят немки.