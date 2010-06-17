Вукоевич: Сборы в киевском «Динамо» - самые сложные в моей карьере

Полузащитник киевского «Динамо» Огнен Вукоевич рассказал, с каким настроением работает на тренировочном сборе команды в Австрии. «Я очень устаю. Этот сбор тяжёлый, у нас две тренировки по два часа каждая, много упражнений на физическую готовность, тактику. На каждом занятии проводим двусторонние игры. Остается мало времени для старта в чемпионате и квалификации Лиги чемпионов. Нужно дорожить временем, стараться правильно его использовать. Газзаев на прошлогоднем сборе в Австрии лучше узнал возможности каждого из нас, понял, как можно использовать сильные стороны. В остальном больше ничего не изменилось. Остались высокие нагрузки. Я уже говорил, что эти сборы самые сложные в моей карьере. Также тяжело было в загребском «Динамо», когда его возглавлял Бранко Иванкович. Но с киевским «Динамо» это все равно не сравнимо», - приводит слова Вукоевича официальный сайт ФК «Динамо (Киев)».