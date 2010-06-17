Постановку открытия Олимпиады-1012 доверили «оскароносному» режиссеру

Церемония открытия Олимпиады-2012 в Лондоне будет срежиссирована английским режиссером-оскароносцем Дэнни Бойлом, известным по работе над фильмами «Неглубокая могила», «На игле», «Пляж», а картина англичанина «Миллионер из трущоб» в 2009 году получила премию «Оскар» в номинации «Самый лучший фильм». «Это фантастическая ответственность. Когда мне предложили взяться за эту работу, то спросили:»Подумаешь над этим?». Но я сразу ответил: «Нет, я очень хочу это сделать», – прокомментировал назначение Бойл.