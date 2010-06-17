Евролига предложила помощь российским баскетбольным клубам

Исполнительный директор профессиональной Европейской баскетбольной лиги Жорди Бертомеу выразил поддержку российским клубам, которые объявили о желании сформировать собственную независимую баскетбольную лиги и проводить чемпионат страны своими силами. Решение российских клубов Бертомеу прокомментировал в беседе со «Спорт Экспресс». По словам Бертомеу, в случае необходимости Евролига будет готова помочь российским клубам в деле формирования новой лиги. "Евролига готова предложить всю необходимую для нового образования помощь, будь это совет, рекомендации или поддержка", - заявил Бертомеу. Директор Евролиги отметил, что идея сильнейших клубов РФ отделиться от Российской федерации баскетбола (РФБ) кажется ему весьма разумной. "Передача клубам права самостоятельно принимать решения, касающиеся развития турнира, - это разумный шаг, потому что клубы обладают наилучшими средствами и опытом для таких решений", - цитирует Бертомеу газета. Собеседник издания также напомнил, что в странах Европы уже давно оценили преимущества функционирования баскетбольной лиги в независимости от спортивных организаций. Так, Бертомеу привел в пример Италию и Испанию, сформировавшие независимые баскетбольные лиги несколько десятков лет назад. Также специалист напомнил, что в основу Евролиги был заложен тот же принцип независимости от спортивных организаций - турнир проводится без участия европейского отделения ФИБА. Бертомеу подчеркнул, что при таком подходе к организации соревнований успех лиге гарантирован. Десять ведущих баскетбольных клубов России заявили о выходе из мужской суперлиги РФБ и ее ликвидации 15 июня. Пока никаких официальных документов о создании новой организации, которая будет проводить чемпионат России, не подписано, однако ожидается, что проект договора между новой лигой и РФБ будет подготовлен к середине июля.