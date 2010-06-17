ФИФА не будет наказывать Паррейру за критику арбитра

ФИФА приняла решение не наказывать Карлоса Альберто Паррейру за его резкие комментарии по поводу работы арбитра в матче с Уругваем (0:3). «Мы изучили слова, высказанные тренером, и пришли к выводу, что они не заслуживают дисквалификации по установленным нормативам дисциплинарного комитета», – цитирует представителя ФИФА Николя Мейнгота Sky Sports. Напомним, что тренер южноафриканцев назвал Массимо Бузакку худшим арбитром на ЧМ-2010 и заявил, что швейцарец не заслужил право работать на матчах в ЮАР.