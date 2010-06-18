Руководитель отдела продаж ФИФА: «Реклама пива имеет право на жизнь»

Руководитель отдела продаж ФИФА Алекс Джобст рассказал о финансовой составляющей организации, а также отметил, что он не является противником рекламы пива во время футбольных матчей. «Основной источник прибыли для нас телевидение – 63 процента, маркетинговая составляющая – 34. 26 процентов идут на мероприятия, связанные с развитием футбола в отдельных странах. Порой трудно проследить, как федерации занимаются этим, но мы не снимаем с себя ответственности. Еще около 40 процентов идет на организацию следующего чемпионата мира. В отношении ЮАР эта доля была значительно выше, поскольку страна не обладала такими возможностями, как Германия. Партнеров у нас шесть. Coca-Cola и Adidas продлили соглашение с нами до 2022 года. Есть еще генеральные спонсоры чемпионата мира и национальные спонсоры. Очень хочется, чтобы в ряде стран, в том числе и в России, ограничения на рекламу пива не стали жестче. Мы считаем, она имеет право на жизнь, так как если этот напиток использовать в умеренном количестве, вреда он не несет», – цитирует Джобста «Спорт-Экспресс».