Эрнандес: Победа над Францией – лишь первый шаг

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Мексики Хавьер Эрнандес рассказал о победе над сборной Франции. «Я очень рад этой победе, больше чем тому, что меня назвали лучшим игроком встречи. Сегодня мы хотели подарить радость нашей стране. Однако эта победа – лишь первый шаг, нам предстоит длинный путь. Сейчас мы не думаем о встрече с Уругваем, хотим насладиться этим моментом», – цитирует Эрнандеса AFP. «В раздевалке вспомнил про гол своего деда. Еще не говорил с семьей, она – моя главная мотивация. Благодарю Бога за то, что сумел забить. Но важнее, что мы выиграли у команды, которую долго не могли победить», – приводит слова Эрнандеса АР. Хавьер Эрнандес повторил достижение своего деда – Томаса Бальказара. Во встрече второго тура групповой стадии чемпионата мира Эрнандес забил гол в ворота Франции (2:0). 56 лет назад его дед, Томас Бальказар, также поразил ворота французов на чемпионате мира-1954, однако мексиканцы уступили (2:3), информирует АР. Sports.ru