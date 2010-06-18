Бланко стал третьим среди самых возрастных футболистов, забивавших на ЧМ

Нападающий «Веракруса» и сборной Мексики Куатемок Бланко с пенальти забил гол в ворота Франции в матче второго тура групповой стадии ЧМ-2010 (2:0). Бланко стал третьим среди самых возрастных футболистов, которым удавалось поразить ворота соперника на мировых чемпионатах. Он провел гол в возрасте 37 лет и 151 дня. Старше него были только Роже Милла (Камерун, ЧМ-1994) и Гуннар Грен (Швеция, ЧМ-1958), сообщает Infostrada. Бланко принимал участие в ЧМ-1998 и ЧМ-2002. На каждом мундиале он проводил по одному мячу.