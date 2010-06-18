Брайант признан MVP финала НБА

Второй год подряд лучшим игроком финала плей-офф НБА признан лидер победителей Коби Брайант. Брайант был признан самым полезным игроком финала НБА после того, как его команда сохранила чемпионское звание в 7-матчевом противостоянии с «Бостоном». Решающий поединок клуб из Лос-Анджелеса выиграл на своей площадке со счетом 83:79. Набиравший в этом плей-офф почти по 30 очков за игру Брайант сегодня записал в свой актив 23 очка. С игры баскетболист попал 6 из 24 бросков (трехочковые – 0 из 6), а также реализовал 11 из 15 штрафных. 31-летний Брайант был MVP и прошлогоднего финала, в котором «Лейкерс» победили «Орландо» в серии 4-1. Turnir.com.ua со ссылкой на ap.org