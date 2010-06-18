Сборная Франции не может выиграть в шести последних матчах на чемпионатах мира

Сборная Франции во втором туре группового этапа чемпионата мира-2010 уступила команде Мексики (0:2). Таким образом, безвыигрышная серия французов на крупных турнирах достигла шести матчей. В финале чемпионата мира-2006 они сыграли вничью с Италией (1:1), на мундиале-2010 завершили вничью встречу с Уругваем (0:0) и уступили Мексике (0:2). На чемпионате Европы-2008 они сыграли вничью с Румынией (0:0), уступили Голландии (1:4) и Италии (0:2). Руководил командой во всех встречах Раймон Доменек. Рекорд сборной Франции по количеству матчей на крупных соревнованиях без побед составляет семь матчей и был установлен в период с 1960 по 1978 год.