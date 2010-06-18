Капелло: Будет ошибкой думать, что матч с Алжиром получится простым

Главный тренер сборной Англии Фабио Капелло рассказал о предстоящей игре против Алжира во втором туре групповой стадии чемпионата мира. «Каждый может совершить ошибку – вратарь, защитник, полузащитник или нападающий. Каждый игрок, который сделал ошибку, имеет право на второй шанс. Я сужу об игроках по их качествам, а не по ошибкам. Я знаю состав на игру с Алжиром, но подождите до пятницы. Вы узнаете его не раньше этого дня. Я с уважением отношусь к сборной Алжира. Она опасна при штрафных ударах и угловых, любит контратаковать. Смотрел ее предыдущие встречи и не увидел, что соперникам было непросто играть против нее. Будет ошибкой считать, что этот матч получится простым», – цитирует Капелло AFP. Капелло также сообщил, что Гарет Бэрри готов выйти на поле с первых минут. Ледли Кинг пропустит встречу из-за травмы. Sports.ru