Вела пропустит игру против Уругвая

Ожидается, что нападающий «Арсенала» и сборной Мексики Карлос Вела пропустит заключительную игру группового этапа против команду Уругвая, которая состоится 22 июня. Вела повредил подколенное сухожилие на правой ноге и был заменен на 31-й минуте встречи с Францией (2:0). «Мы подождем точного диагноза от врачей, но со слов самого Карлоса, у него повреждение мышц. На игру с Уругваем поменяем стартовый состав, потому что два футболиста не смогут принять участие во встрече», – приводит слова главного тренера сборной Мексики Хавьера Агирре АР. Не сможет также сыграть Эфраин Вальдес, который получил вторую желтую карточку на турнире. Sports.ru