Четыре футболиста сборной Северной Кореи «затерялись» в ЮАР

Четыре футболиста сборной КНДР не явились на матч чемпионата мира по футболу против Бразилии, состоявшийся 15 июня. На игре не оказалось вратаря Ким Мен Вона, полузащитников Ким Ген Иля и Пак Сун Хека, а также нападающего Ан Чор Хека, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Associated Press. По каким причинам игроки пропустили матч, пока неизвестно. Первоначально в заявке сборной КНДР на игру с бразильцами значились все 23 игрока, но затем состав был сокращен до 19 человек. В официальном протоколе матча на сайте ФИФА указанные игроки значатся как отсутствующие. Находятся ли четыре футболиста, пропустившие матч с Бразилией, в расположении сборной КНДР сейчас, не уточняется. В пятницу, 18 июня, официальные представители северокорейской команды должны дать пресс-конференцию, где, возможно, будет обсуждаться и вопрос о неявке игроков на игру. Матч Бразилия - КНДР завершился победой бразильцев со счетом 2:1. Свою следующую игру на чемпионате мира Сборная КНДР проведет 21 июня против Португалии.