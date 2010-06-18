Месси: Главное, что команда побеждает, а мои голы придут

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал результат матча группового этапа ЧМ-2010 против Южной Кореи (4:1). «Я очень рад такой победе. Мы провели очень хороший матч. Главное, в отличие от первой встречи с Нигерией мы смогли наладить контроль мяча. Мы движемся в правильном направлении. Я не могу забить? Я спокойно отношусь к этому. Голы придут. Главное, что команда побеждает. У нас с Агуэро отличное взаимопонимание. Его выход на поле убил интригу в матче. Но только тренеру решать, кто будет начинать следующую игру в стартовом составе», – цитирует Месси «Советский спорт».