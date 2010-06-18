Зидан: Мексика выглядела лучше Франции, особенно в физическом компоненте

Бывший полузащитник сборной Франции Зинедин Зидан заявил, что сборная Мексика была лучше во встрече против его соотечественников в матче второго тура ЧМ-2010 (2:0). «Я расстроен игрой сборной, потому что у нас даже не было возможности забить гол. Мы играли с отличным соперником, который провел очень хороший матч. Мексика выглядела лучше Франции, особенно в физическом компоненте. Сегодня победила лучшая команда», – сказал Зидан. Кроме того, Зидан раскритиковал состав, который главный тренер Раймон Доменек выбрал на игру. В частности то, что Йоанн Гуркюфф начал игру на скамейке запасных. «Это тренерское решение, но я с ним не согласен», – приводит слова Зидана AFP со ссылкой на эфир мексиканского телеканала Televisa.