ЧМ-2010. Полузащитник сборной Австралии не сыграет с Ганой

Полузащитник сборной Австралии Винченцо Грелла не сможет принять участие в матче группового этапа против Ганы. Игрок получил травму колена на тренировке. По словам пресс-атташе команды Рода Аллена, Грелла растянул связки колена во время занятия в среду. В составе команды на предстоящую игру его должен заменить Карл Валери. «Никто не заметил, что Грелла получил повреждение до конца тренировки», – заявил Аллен. Он также отметил, что футболист должен вернуться в строй к последней игре группового этапа против Сербии, сообщает АР.