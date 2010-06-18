Липпи рассматривает Паломбо в качестве третьего голкипера

Главный тренер сборной Италии Марчелло Липпи заявил, что в случае форс-мажорных обстоятельств, связанных с дисквалификацией или травмами голкиперов «Скуадры адзурры», место в воротах займет полузащитник «Сампдории» Анджело Паломбо, сообщает Football Italia. Основной голкипер действующих чемпионов мира Джанлуиджи Буффон выбыл из строя из-за травмы спины и как минимум пропустит две игры ЧМ-2010. В поединке против Новой Зеландии примет участие Федерико Маркетти, еще одним вратарем итальянцев является Морган Де Санктис. «Спорт-Экспресс»