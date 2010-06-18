Вице-президент ОКР подал в отставку

Вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Владимир Логинов подал в отставку, сообщает агентство «Весь спорт». Спортивный чиновник не стал объяснять причин своего ухода с должности, однако подчеркнул, что не намерен менять принятое решение. Кто станет новым вице-президентом ОКР после ухода 65-летнего Логинова, пока не сообщается. Логинов занимал пост вице-президента ОКР с 1997 года. В 2004 году он был избран президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), а весной 2010 года, вскоре после завершения зимней Олимпиады в Ванкувере, Логинов подал в отставку с поста главы ФЛГР. Причиной увольнения стало неудачное выступление лыжной сборной России на Играх-2010. 17 июня на отчетно-выборной конференции ФЛГР был избран новый президент спортивной организации. Главой федерации стала трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе.