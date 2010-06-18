Африканский болельщик погиб на «футбольно-религиозной» почве

Болельщик из ЮАР, предпочитавший просмотр матчей чемпионата мира по футболу телевизионным проповедям, погиб в результате конфликта со своими более религиозными домочадцами, сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на АР. По данным полиции, инцидент произошел в воскресенье в населенном пункте Маквейя (провинция Лимпопо), где 61-летний Дэвид Макоейя проживал вместе со своей 68-летней женой, 36-летним сыном и 23-летней дочерью. Ссора началась из-за пульта дистанционного управления - пожилой болельщик хотел переключить канал, на котором транслировалась телевизионная проповедь, на матч между Германией и Австралией. Поскольку другие члены семьи категорически отказались уступать мирским соблазнам, Дэвид Макоейя подошел к телевизору и попробовал переключить каналы вручную. В результате разгоревшегося с новой силой конфликта глава семьи получил тяжелые травмы, а его домашние были вынуждены вызвать полицию и скорую помощь. После прибытия полицейские констатировали смерть Дэвида Макоейи, наступившую, предположительно, от ударов головой о стену. Трое оставшихся в живых членов семьи были арестованы и предстанут перед судом. ЮАР стала первой африканской страной, принимающей у себя чемпионат мира по футболу. Многие южноафриканцы не в состоянии приобрести билеты, чтобы наблюдать за игрой непосредственно на стадионе.