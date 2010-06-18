Рауль восстановился после травмы колена

Нападающий «Реала» Рауль, восстанавливающийся после травмы колена, успешно прошел медобследование, сообщает AS. В то время как его коллеги, не поехавшие на чемпионат мира, с середины мая отдыхали, капитан «Королевского клуба» продолжал тренироваться на базе команды в Вальдебебасе. В отпуск футболист с семьей отправится только завтра, но и там будет работать по особой программе. Форвард намерен к возобновлению командных тренировок подойти в оптимальной форме, чтобы постараться повлиять на решение о своем будущем. Рауль отложил переговоры по этому вопросу до конца мундиаля. В Испании уверены, что он, скорее всего, покинет «Реал», на чем настаивает руководство мадридцев. В качестве возможных вариантов для продолжения карьеры нападающего называют ряд английских клубов, в том числе «Манчестер Юнайтед». «Спорт-Экспресс»