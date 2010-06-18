Марадона извинился перед Платини

Главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона принес извинения президенту УЕФА Мишелю Платини за свои высказывания. Напомним, Марадона назвал Платини высокомерным французом, узнав, что тот якобы поставил под сомнение его тренерские способности. «Мистер Платини прислал мне письмо, и я бы хотел зачитать его вам. Он пишет, что никогда не говорил того, о чем репортеры сказали мне. Так что через журналистов я бы хотел извиниться перед мистером Платини», - цитирует Марадону Чемпионат.ру со ссылкой на football365.co.za.