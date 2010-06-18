Валуев: Через неделю я решил исчезнуть

Экс-чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе россиянин Николай Валуев устал от городской суеты и планирует через неделю отправиться в отпуск. Спортсмен признался, что будет отдыхать совершенно один в карельских лесах, передает Чемпионат.ру. «Я уже подумал и решил через неделю исчезнуть. Просто необходимо сейчас стать отшельником, - рассказывает Валуев. - Уеду в Карелию. Как можно дальше, где нет телефонов, машин и людей. Что может быть лучше, чем жить в какой-нибудь палатке и ловить рыбу?! Жаль, охота сейчас запрещена, придётся довольствоваться рыбалкой. И ловить буду только на удочку, сети и другие современные изыски не для меня. Тихо, мирно, подальше от суеты, один на берегу озера и с удочкой – мечта! Решено – уезжаю». Хроническая усталость боксёра связана с тем, что в ближайшие месяцы он планирует открыть несколько школ бокса для детей при учебных заведениях. А в Красном селе появится школа профессионального бокса - огромный комплекс с залами и общежитием. Но прежде чем приступить к реализации этих проектов, знаменитый петербуржец решил хорошенько отдохнуть.