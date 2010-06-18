Семин: Для победы на ЧМ-2010 у Аргентины есть все, кроме обороны

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о ЧМ-2010, а также оценил перспективы защитника Яна Дюрицы в команде после мундиаля. «Пока на чемпионате нравится Аргентина. Для победы у нее есть все, кроме обороны. В целом нравится следить за турниром. Много стратегии. Слежу за нашими железнодорожниками. У Одемвинги пока не получается завершить возникшие эпизоды. Неплохо смотрится Дюрица. Посмотрим, что будет дальше. Вернется ли он в «Локо», сложно говорить. Словак и агенты видят его будущее по-своему. Многое зависит не только от тренера, но и от игрока. Есть два варианта: либо Дюрица останется, либо кто-то его купит. Любой нас устроит», – приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».