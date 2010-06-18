ЧМ-2010. Из-за ночных заморозков сборная Ганы отменила тренировку

В четверг, 17 июня, участнику чемпионата мира 2010 года в Южной Африке сборной Ганы пришлось перенести свою тренировку в Рюстенбурге на два часа из-за ночных заморозков. Вице-президент футбольной ассоциации Ганы Фред Паппое посетовал на то, что погода подкорректировала планы его команды: «Сегодня утром нас проинформировали, что необходимо перенести тренировку из-за неудовлетворительного состояния поля. Замерз газон, и его необходимо было привести в порядок», - рассказал он. Если на прошлой неделе в Рюстенбурге столбик термометра показывал 25 градусов выше нуля, то этой ночью опустился до минус пяти. Ранее метеорологи предупредили, что снегопады, уже обрушившиеся на некоторые части Южной Африки, могут стать проблемой во время матча между командами Англии и Алжира, который должен состояться в пятницу в Кейптауне, столице провинции Западный Кейп. Это впервые в истории чемпионатов мира проведению матчей может помешать снег. kyiv.proua.com по материалам uasport.net