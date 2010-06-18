Лев: Жду от Сербии совершенно другой игры по сравнению с первым матчем

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о настрое на матч ЧМ-2010 с Сербией. «Сербия – как боксер, который пропустил первый удар и стремиться ответить. Им нужно побеждать, так что мы понимаем, с каким настроем они выйдут. Я слышал, как их тренер говорил о чести и характере. Он сказал, что это исторический матч, матч года, так что игра будет очень сложной. Если вы что-то знаете о сербской культуре, это очень сильные бойцы, которые делают то, что обещают. Я жду от соперника совершенно другой игры по сравнению с первым матчем. Они будут бороться до последней минуты. Баллак – футболист мирового класса, он очень сильно помог команде. Однако по первому матчу было видно, что мы способны компенсировать потерю такого игрока. У нас сильная команда с Баллаком или без него, это же верно в отношении любого игрока. Мы должны быть готовы заменить любого футболиста, и у нас есть хорошие варианты. Мы пересмотрели матч с Австралией, и, несмотря на крупный счет, я остался не вполне удовлетворен нашей игрой на всех участках поля. Мы не на 100 процентов довольны. Были моменты, в которых, я думаю, мы могли сыграть лучше, нам есть куда прибавлять. Это я постарался донести до команды За последние четыре дня мы постарались поработать над нашими слабостями. Не думаю, что игроки станут излишне самоуверенными после одной хорошей победы. Мои футболисты очень сосредоточенно готовились к следующей игре. Они быстро забыли про игру с Австралией и сконцентрировались на втором матче», – цитирует Лева официальный сайт ФИФА.