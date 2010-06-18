Аршавин запускает собственный бренд одежды

Игрок сборной России по футболу и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в пятницу представил в Петербурге собственный бренд одежды. К идее создания собственной торговой марки Аршавина подтолкнуло желание бороться с контрафактной продукцией, выпускаемой под его именем. «Надеюсь, что моя игра позволит вытащить этот бренд наверх. Я буду принимать участие в проекте, но на первом месте до конца моей карьеры будет футбол», - цитирует Аршавина Интерфакс. Продукция будет выпускаться в стиле casual и включать три линии: детская одежда, одежда для молодежи, классическая для взрослых мужчин. Футболист выразил надежду, что она будет удобной, и обещал в перспективе расширить линейку товаров, заверив при этом, что алкоголь и табак под его именем производиться не будут. Знак нового бренда представляет собой черно-белый силуэт Аршавина с приложенным к губам указательным пальцем (жест, которым футболист отмечает забитые голы) и большой буквой «А» на груди. Журналисты спросили Аршавина, не пугает ли его после запуска проекта сравнение с известным британским футболистом Дэвидом Бекхэмом, который увлекся собственным пиаром и модой. «Он уже давно стал брендом. Думаю, что ему не так и плохо», - ответил спортсмен.