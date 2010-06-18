Фанатам ЧМ-2010 порекомендовали запастись вазелином

Болельщикам на Чемпионате мира по футболу рекомендовали использовать вазелин, чтобы губы не распухали от долгого гудения на сигнальном рожке под названием вувузела. Как передает портал Innovanews, медики также рекомендуют прикладывать к опухшим губам что-то холодное, например, лед или бутылку с охлажденным напитком. Напомним, после первых матчей Чемпионата мира на громкость вувузел жаловались болельщики, представители телекомпаний и футболисты. Из игроков об этом заявили, в частности, капитан сборной Франции Патрис Эвра и португалец Криштиану Роналду. 13 июня председатель оргкомитета ЧМ-2010 Дэнни Джордаан пообещал, что организаторы рассмотрят вопрос о запрете вувузел. Однако 14 июня было официально объявлено, что никаких ограничений на использование дудок введено не будет. Это решение поддержал президент ФИФА Зепп Блаттер. rosbalt.ru