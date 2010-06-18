Английским футбольным клубом владеет… беглый сын Бакиева

Максим Бакиев, которого за внешний лоск и богатство в Киргизии давно прозвали «принцем», может оказаться еще и футбольным магнатом. Новые киргизские власти уверяют, что Максим на пару с латвийским бизнесменом Валерием Белоконем владеет весьма фешенебельным английским футбольным клубом «Блэкпул», передает «Комсомольская правда». Напомним: 33-летнего Максима Бакиева в минувший понедельник задержали в аэропорту Лондона, куда он прибыл на частном самолете. Бишкек требует его немедленной выдачи, угрожая в противном случае начать вывод американской базы Манас с территории Киргизии. Пока неизвестно, арестовали Бакиева англичане либо он сам сдался властям и уже подал заявку на получение подданства Великобритании и политического убежища (подробности). «Максим - очень амбициозный человек. В своей грязной и нищей стране он хотел урвать денег и стать местным Абрамовичем. Частью этой мечты, конечно, был английский футбольный клуб», - рассказал британской газете The Independent экс-руководитель аппарата временного президента Киргизии Розы Отунбаевой Эдиль Байсалов. Журналисты тут же припомнили, что еще до революции один из киргизских телеканалов назвал Бакиева совладельцем «Блэкпула», аналогичные заявления звучали и от пиарщиков Максима. Меж тем сам «Блэкпул» от порочных слухов начал яростно открещиваться. Далеко не всем английским болельщикам в свое время понравилось, что «Челси» стал собственностью Абрамовича. А тут и вовсе одиозная фигура, возможно, замешанная в организации кровавых беспорядков на юге Киргизии. «У господина Бакиева никогда не было никаких отношений с «Блэкпулом» и компанией VB Football Assets, 100% акций которой принадлежат Белоконю», - гласит сообщение на официальном сайте клуба. А председатель правления клуба Карл Ойстон меж тем признает, что с Бакиевым их владелец действительно общался: «Я знаю, что Валерий Белоконь ведет дела в Киргизии. И совершенно естественно, что он знаком там со всеми политическими игроками, но, насколько я знаю, этот человек никогда не бывал на матчах «Блэкпула». Тем временем в Киргизии уже нашли новый компромат - фотографию Бакиева и Белоконя на трибуне домашнего стадиона «Блэкпула». Снимок сделан 24 мая.