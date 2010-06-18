Рехагель: У нас еще есть шанс на выход из группы

Главный тренер сборной Греции Отто Рехагель оценил игру своей команды в матче группового этапа ЧМ-2010 против Нигерии (2:1). «К сожалению, мы начали матч так же, как и предыдущий – пропустили гол в свои ворота. Моей команде понадобилось время для того, чтобы отыграться. После удаления Кайта мы доминировали на поле, но история знает немало примеров того, как команда уступала соперникам, играя в большинстве. Тем не менее, мы отлично среагировали на пропущенный гол, продемонстрировали страсть и веру в свои силы и смогли переломить ход встречи. У нас еще есть шанс на выход из группы, но нам придется нелегко. В матче с Аргентиной мы – аутсайдеры, это точно, но мы сделаем все, что в наших силах. Пока же мы будем радоваться победе над Нигерией», – цитирует Рехагеля официальный сайт ФИФА.