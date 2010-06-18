Формула-1. Лауда ищет нового спонсора

Трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда ищет спонсора, который займет место на его бессменной красной кепке, сообщает Motorsport. Напомним, более двадцати лет австриец рекламировал компанию Permalat, которую в 2002 году сменила Viesmann. Последним спонсором Лауды была швейцарская компания Oerlikon. Предположительно, она намерена отказаться от продления текущего контракта в рамках программы по снижению расходов. «Действительно, контракт с Oerlikon истекает в этом году», – подтвердил Лауда. Sports.ru